أخبار الرياضة

التشكيلة الرسمية لمباراة السد والشارقة في دوري أبطال آسيا

محمود عز

أعلن البرتغالي برونو ميجيل المدير الفني للسد القطري، تشكيلة فريقه لمواجهة الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

قمصان لاعبي السد - مصدر الصورة: حساب السد على تويتر

قمصان لاعبي السد - مصدر الصورة: حساب السد على تويتر

ويتصدر الشارقة الإماراتي، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين.

أما السد القطري يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مواجهة واحدة والخسارة في مباراتين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الشارقة، والتي جاءت على النحو التالي:

الحارس مشعل برشم، بيدرو ميجيل، حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، أكرم عفيف، طارق سلمان، محمد وعد البياتي، جونزالو بلاتا، بغداد بونجاح، ماتيوس أوريبي، محمد أمين هازبافي

تشكيلة السد لمواجهة الشارقة - مصدر الصورة: حساب السد على تويتر
تشكيلة نادي السد لمواجهة الشارقة – مصدر الصورة: حساب السد على تويتر

 

فيما نشر حساب الشارقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق الإماراتي لمباراة اليوم أمام السد، وجاءت على النحو التالي:

درويش محمد، ماجد سرور، كايو لوكاس، محمد عبد الباسط، ميراليم بيانيتش، سالم سلطان، عبد الله غانم، ماركوس ميلوني، ماجد راشد، لوان بيريرا، موسى ماريجا

تشكيل الشارقة لمباراة السد - مصدر الصورة: حساب الشارقة على تويتر
تشكيل نادي الشارقة لمباراة السد – مصدر الصورة: حساب الشارقة على موقع التواصل تويتر

 

وجلس على دكة بدلاء نادي الشارقة، مجموعة من اللاعبين أبرزهم خالد توحيد ومايد محسن وعبد العزيز الكعبي وسبايستيان تيجالي وحمد فهد وضاري فهد وسالم صالح وسعيد الكعبي وخليفة سمبيج.


قد يهمك:

عن الكاتب:
محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.


من مقالات الكاتب:
رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم مبابي لمدة 5 مواسم
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.