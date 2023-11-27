التشكيلة الرسمية لمباراة السد والشارقة في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي برونو ميجيل المدير الفني للسد القطري، تشكيلة فريقه لمواجهة الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

قمصان لاعبي السد - مصدر الصورة: حساب السد على تويتر

ويتصدر الشارقة الإماراتي، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين.

أما السد القطري يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مواجهة واحدة والخسارة في مباراتين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الشارقة، والتي جاءت على النحو التالي:

الحارس مشعل برشم، بيدرو ميجيل، حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، أكرم عفيف، طارق سلمان، محمد وعد البياتي، جونزالو بلاتا، بغداد بونجاح، ماتيوس أوريبي، محمد أمين هازبافي

فيما نشر حساب الشارقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق الإماراتي لمباراة اليوم أمام السد، وجاءت على النحو التالي:

درويش محمد، ماجد سرور، كايو لوكاس، محمد عبد الباسط، ميراليم بيانيتش، سالم سلطان، عبد الله غانم، ماركوس ميلوني، ماجد راشد، لوان بيريرا، موسى ماريجا

وجلس على دكة بدلاء نادي الشارقة، مجموعة من اللاعبين أبرزهم خالد توحيد ومايد محسن وعبد العزيز الكعبي وسبايستيان تيجالي وحمد فهد وضاري فهد وسالم صالح وسعيد الكعبي وخليفة سمبيج.