التشكيلة الأساسية لموقعة الهلال وأهلي جدة.. فيرمينو ومحرز ضد مالكوم والدوسري

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة أهلي جدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 11 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

لاعبو الهلال - مصدر الصورة: حساب نادي الهلال على تويتر

ودفع جيسوس بالمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الخط الأمامي للزعيم في مواجهة الراقي.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، أما أهلي جدة يمتلك 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة المحلية.

ونشر حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق على النحو التالي:

الحارس ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش

وجلس على دكة بدلاء الهلال، محمد العويس، حسان تمبكتي، محمد جحفلي والبريك ومحمد كنو وعبد الإله المالكي والقحطاني، والشهري وعبد الله الحمدان.

فيما نشر حساب نادي أهلي جدة على موقع تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الهلال، على النحو التالي:

الحارس إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، محمد المجحد، فرانك كيسي، جابري فيجا، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمان، روبرتو فيرمينو

وجلس على دكة بدلاء أهلي جدة، فهد الرشيدي وفهد الحمد وفراس البريكان وزياد الجهني وعلي الأسمري وسعد بالعبيد وهيثم عسيري وعبد الرحمن الصائبي وبسام الحريجي.