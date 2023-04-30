الترجي يواجه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلغ الترجي التونسي، نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم السبت، في إياب دور الثمانية.

واستفاد الترجي من فوزه ذهابا خارج الديار بهدف دون رد، ليقطع تذكرة العبور للمربع الذهبي.

وبالعودة لأحداث المباراة، فقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن الترجي من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه محمد علي بن رمضان في الدقيقة 49.

واستمرت النتيجة على حالها، حتى نجح شبيبة القبائل في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه آدم رجم في الدقيقة 85.

وتبادل الفريقان، الهجمات، حتى أطلق الحكم، صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الترجي وشبيبة القبائل.

وضرب الترجي التونسي، موعدا ناريا ضد الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وكان الأهلي قد قطع تذكرة العبور لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه ذهابا على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد، قبل التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس.

ودفع نبيل معلول المدير الفني للترجي، بتشكيلة أساسية لمواجهة شبيبة القبائل، نشرها حساب نادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

فيما نشر حساب نادي شبيبة القبائل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تشكيلة الفريق لمواجهة الترجي، على النحو التالي:

يذكر أن المتأهل من صدام الأهلي المصري والترجي التونسي، سيواجه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المتأهل من صدام الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وبلغ الوداد، نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفضل ركلات الترجيح أمام سيمبا التنزاني، بعد خسارة الفريق المغربي في الذهاب بهدف دون رد، وتفوقه في الإياب بنفس النتيجة 1-0، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، أما صن داونز تفوق على شباب بلوزداد الجزائري.