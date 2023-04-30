الترجي ضد شبيبة القبائل..غول أفريقيا يتجاوز العملاق الجزائري ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

تمكن نادي الترجي التونسي من تجاوز نادي شبيبة القبائل الجزائري بصعوبة بعدما تعادل في لقاء الإياب بنتيجة هدف لكل فريق، ولكن قد تمكن الترجي من الانتصار في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

واستطاع الترجي من التقدم في النتيجة عند الدقيقة 49 عن طريق النجم “محمد بن رمضان”، ولكن تمكن النجم “ريجيم” من إحراز التعادل عند الدقيقة 85، ولكن يترشح الترجي لمباراة نصف النهائي بعد التفوق في لقاء الذهاب.

واعتمد الترجي في لقاء شبيبة القبائل بإياب الدور ربع النهائي على التشكيلة المكونة من:

حراسة المرمي: بن شريفية.

خط الدفاع: مرياح، عمامو، بوشنيبة، توغاي، بن حميدة.

خط الوسط: كوليبالي، بن رمضان، بوغرين، زادم.

الهجوم: بن حمودة.

يذكر أن الترجي قد تمكن من تحقيق الانتصار الأسبوع الماضي خارج الديار بالجزائر أمام نادي الشبيبة بهدف نظيف، حيث قد أحرز هدف اللقاء الوحيد النجم بن حمودة.

ونحن على موعد مع لقاء ناري يجمع ما بين النادي الأهلي المصري أمام نادي الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

حيث قد استطاع المارد الأحمر من تجاوز نادي الرجاء الرياضي المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين نظيفين.