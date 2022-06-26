الترجي الرياضي التونسي يتوج بلقب الدوري التونسي

توج فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم بالدوري التونسي عقب الفوز في مباراة اليوم التي أقيمت في تمام الساعة السادسة بين الترجي التونسي ونظيره نادي إتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف، وتعتبر هذه المرة هي السادسة علي التوالي التي يتوج بها نادي الترجي الرياضي التونسي بلقب الدوري التونسي و المرة ال ٣٢ في تاريخ النادي.

الترجي يتساوى مع منافسه قبل الجولة

ودخل نادي الترجي الرياضي التونسي إلى هذه الجولة وهو متساوي في عدد النقاط مع منافسه على اللقب ب٢١ نقطة.

وبذلك الفوز على اتحاد بن قردان وصل النادي الترجي التونسي الرياضي إلي النقطة ٢٤، وتوج باللقب التونسي للمرة السادسة.

وكان في نفس التوقيت مباراة للمنافس على اللقب نادي الاتحاد المنستيرى أمام نادي الصفاقسي التونسي، ولكن فرض نادي الصفاقسي التعادل على نادي الاتحاد المنستيري في مباراة قوية في ملعب الصفاقسي.

وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدفين أحرزهما للصفاقسي اللاعب شادي الهمامي، وأحرز هدفي الاتحاد المنستيري اللاعب روجير أهولو الأول ليقلص الفارق بينه وبين نظيره ليتعادل يوسف العبادلي في الدقيقة ٨٨ من عمر المباراة ليصل للنقطة ٢٢ أقل من الترجي بنقطتين.

وبتلك النتائج التي جعلت الترجي في المقدمة ب ٢٤ نقطة، و أقل منه بنقطتين نادي الاتحاد المنستيري ب٢٢ نقطة بعد التعادل أمام الصفاقسي التونسي بملعب الأخير، وتم تتويج نادي التريجي الرياضي التونسي بلقب الدوري عقب انتهاء المباراة الخاصة بها اليوم بالفوز على اتحاد بن قردان.