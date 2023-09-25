التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي أكس تويتر سابقاً، عن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية القادمة وكذلك طرح تذاكر مباراة مصر وزامبيا، المقرر أنم يحتضنهم ملعب هزاع بن زايد في نادي العين خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر أكتوبر، وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد أبرم أتفاق مع اتحاد الكرة لاستضافة مباراتي مصر مع الجزائر وزامبيا في الإمارات، في إطار التعاون المشترك بينهما بعد نجاح تنظيم كأس السوبر المصري في الإمارات، والحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده مباريات الأندية والمنتخبات المصرية التي تلعب في دولة الإمارات، بسبب الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

صورة صلاح ومحرز المصدر مجلس أبو ظبي الرياضي

الآن يمكنكم شراء تذاكركم لحضور المباراة الدولية الودية بين منتخبي

مصر x الجزائر

🗓️ 16 أكتوبر

⏱️08:00 مساء

🏟️ استاد هزاع بن زايد – العين

رابط التذاكر: https://t.co/ruMDqDwlMF#معسكر_الفراعنة #معسكر_المنتخب_المصري @EFA pic.twitter.com/HRprpHqsXu — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) September 24, 2023

طريقة حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة مصر ضد الجزائر يوم 16 أكتوبر القادم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، ويمكنكم أتباع الخطوات التالية لشراء تذاكر مباراة مصر ضد الجزائر القادمة.

الدخول على موقع platinumlist tickets.

من الصفحة الرئيسية أنقرب على مباراة مصر والجزائر.

أضغط على أختار التذكرة وحدد فئة التذكرة التي تريد شرائها.

حدد المقعد الذي ترغب في الجلوس عليه.

أدفع ثمن التذكرة أون لاين ببطاقة الدفع الخاصة بك.

أطبع كود التذكرة التي قمت بحجزها وقدم الكود عند الدخول.

حجز تذاكر مباراة مصر وزامبيا القادمة

احجز تذكرتك الآن لحضور المباراة الدولية الودية بين منتخبي

مصر x زامبيا

🗓️ 12 أكتوبر

⏱️08:00 مساء

🏟️ استاد هزاع بن زايد – العين

رابط التذاكر: https://t.co/ruMDqDwlMF#معسكر_الفراعنه#معسكر_المنتخب_المصري @EFA @FAZFootball pic.twitter.com/cN4E7FzRdX — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) September 24, 2023

أعلن الموقع الخاص بحجز التذاكر عن طرح تذاكر المباراتين في توقيت واحد للجماهير الراغبة في شراء التذاكر، ويمكنكم الآن الدخول وتحديد أي المباراتين أو من يرغب في حجز تذكرة في المباراتين متاح، ويمكنكم أتباع نفس خطوات الحجز السابق ذكرها في حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر، عند القيام بحجز تذاكر مصر ضد زامبيا الضبط.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية القادمة

16.00 : الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر/ تونس/ المغرب.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت مصر/ السودان/ ليبيا/ فلسطين.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت كلاً من السعودية/ قطر/ العراق/ الكويت/ البحرين.

20.00 : الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

أسعار تذاكر المباراة

حددت إدارة مجلس أبوظبي الرياضي أسعار تذاكر مباراتي مصر وزامبيا ومصر والجزائر وجاءت الأسعار كما يلي.

بطاقة مباراة مصر والجزائر