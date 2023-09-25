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التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets

طارق إبراهيم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي أكس تويتر سابقاً، عن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية القادمة وكذلك طرح تذاكر مباراة مصر وزامبيا، المقرر أنم يحتضنهم ملعب هزاع بن زايد في نادي العين خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر أكتوبر، وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد أبرم أتفاق مع اتحاد الكرة لاستضافة مباراتي مصر مع الجزائر وزامبيا في الإمارات، في إطار التعاون المشترك بينهما بعد نجاح تنظيم كأس السوبر المصري في الإمارات، والحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده مباريات الأندية والمنتخبات المصرية التي تلعب في دولة الإمارات، بسبب الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية القادمة متاح الآن

صورة صلاح ومحرز المصدر مجلس أبو ظبي الرياضي

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طريقة حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة مصر ضد الجزائر يوم 16 أكتوبر القادم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، ويمكنكم أتباع الخطوات التالية لشراء تذاكر مباراة مصر ضد الجزائر القادمة.

- صورة 1 - التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets

  • من الصفحة الرئيسية أنقرب على مباراة مصر والجزائر.

- صورة 2 - التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets

  • أضغط على أختار التذكرة وحدد فئة التذكرة التي تريد شرائها.

- صورة 3 - التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets

  • حدد المقعد الذي ترغب في الجلوس عليه.

- صورة 4 - التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets

  • أدفع ثمن التذكرة أون لاين ببطاقة الدفع الخاصة بك.
  • أطبع كود التذكرة التي قمت بحجزها وقدم الكود عند الدخول.

حجز تذاكر مباراة مصر وزامبيا القادمة

أعلن الموقع الخاص بحجز التذاكر عن طرح تذاكر المباراتين في توقيت واحد للجماهير الراغبة في شراء التذاكر، ويمكنكم الآن الدخول وتحديد أي المباراتين أو من يرغب في حجز تذكرة في المباراتين متاح، ويمكنكم أتباع نفس خطوات الحجز السابق ذكرها في حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر، عند القيام بحجز تذاكر مصر ضد زامبيا الضبط.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية القادمة

  • 16.00 : الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.
  • 17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر/ تونس/ المغرب.
  • 18.00 : السادسة مساءً بتوقيت مصر/ السودان/ ليبيا/ فلسطين.
  • 19.00 : السابعة مساءً بتوقيت كلاً من السعودية/ قطر/ العراق/ الكويت/ البحرين.
  • 20.00 : الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

أسعار تذاكر المباراة

حددت إدارة مجلس أبوظبي الرياضي أسعار تذاكر مباراتي مصر وزامبيا ومصر والجزائر وجاءت الأسعار كما يلي.

- صورة 5 - التذكرة ب 14 درهم : الآن طرح تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية 2023-10-16 هنا موعد المباراة وتذاكر مصر وزامبيا عبر موقع platinumlist tickets
أسعار تذاكر مصر والجزائر المصدر موقع بلاتنيوم لست

بطاقة مباراة مصر والجزائر

المباراة مصر & الجزائر
الموعد والتوقيت 16 أكتوبر 2023 التوقيت 16.00 بالتوقيت العالمي
المنافسة مباراة ودية دولية
الملعب هزاع بن زايد
القناة الناقلة أبوظبي الرياضية/ أون تايم سبورت
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طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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