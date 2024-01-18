البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع لاعبه علاء عطا

قرر الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفني للفريق الإستغناء عن خدمات اللاعب علاء عطا وفسخ تعاقده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني للنادي لبناء فريق قوي قبل استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

البنك الأهلي

وحسبما علم فإن نادي البنك الأهلي قد أنهى تعاقده مع اللاعب علاء عطا بالتراضي بين الطرفين، حيث وقع اللاعب علاء عطا مخالصة مالية بإستلامه جميع مستحقاته من نادي البنك الأهلي، وكان اللاعب علاء عطا قد انضم لنادي البنك الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

و كان نادي البنك الأهلي من قبل قد انهى تعاقد الثنائي أحمد ياسر وأدهم حامد الذي إنضم لنادي الدخيلة على سبيل الإعارة، ليكون اللاعب علاء عطا بذلك ثالث لاعب يرحل عن صفوف نادي البنك الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية وفقا لقرار الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي لبناء الفريق.