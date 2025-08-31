البنك الأهلي يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للفريق الأول

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع المدرب أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لطارق مصطفى الذي رحل بعد تراجع النتائج منذ بداية الموسم الجاري.

الجهاز المعاون الجديد للبنك الأهلي

قرر مجلس الإدارة تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

عبد الواحد السيد : مديرًا للكرة.

: مديرًا للكرة. أحمد سمير : مدربًا عامًا.

: مدربًا عامًا. محمد عبد المنصف: مدربًا لحراس المرمى.

رسمـــيًا 🚨🚨 "نادي البنك الأهلي يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للفريق وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة" 🟠

توجيه الشكر لطارق مصطفى

وجّه مسئولو البنك الأهلي الشكر للمدير الفني السابق طارق مصطفى وجهازه الفني، بعد النتائج السلبية التي لم ترضِ طموحات إدارة النادي وجماهيره.

أزمة هجومية واضحة

يعاني البنك الأهلي من عقم هجومي واضح، حيث لم يسجل الفريق سوى هدف وحيد خلال أول 5 جولات بالدوري الممتاز، أحرزه اللاعب أسامة فيصل في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، رغم امتلاك الفريق لعناصر هجومية بارزة مثل أحمد أمين أوفا وأحمد ياسر ريان.

نتائج الفريق هذا الموسم

الجولة 1: تعادل سلبي مع غزل المحلة.

الجولة 2: خسارة أمام حرس الحدود (0-1).

الجولة 3: تعادل مع كهرباء الإسماعيلية (1-1).

الجولة 4: تعادل سلبي مع الاتحاد السكندري.

الجولة 5: تعادل سلبي مع طلائع الجيش.

وبذلك توقف رصيد البنك الأهلي عند 4 نقاط فقط من 5 مباريات، دون أي انتصار، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار التغيير الفني.