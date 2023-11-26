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البليهي يغيب رسمياً عن القمة المرتقبة بين الهلال والنصر في دوري روشن

هبة حسني سليمان

تلقى نادي الهلال السعودي مفاجأة قوية قبل القمة المرتقبة أمام نادي النصر السعودي في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي سيقام يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل.

صورة لعلي البليهي

وكشفت التقارير عن إصابة مدافع الفريق علي البليهي في عضلة الفخذ الخلفية بعد استطالة في العضلة وقت تمرير الكرة خلال مواجهة فريقه أمام نادي الحزم في منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

تفاصيل إصابة البليهي

صورة لعلي البليهي
مصدر الصورة: goal.com

وكتب ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس عن إمكانية غياب البليهي عن مواجهة الهلال والنصر بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الخلفية خاصةً إذا كان هناك تمزق في العضلة حتى لو كان خفيفاً، وبالتالي لن يستطيع المشاركة، أما إذا كانت الإصابة شد فقط فإنه يستطيع المشاركة في الديربي.

صورة لشعار دوري روشن السعودي
مصدر الصورة: بطولات

والجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي يحتل حالياً صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما يتواجد نادي النصر في مركز الوصافة ويسعى كل من الفريقين إلى اقتناص نقاط المباراة الثلاثة في المباراة القادمة والتي يسعى فيها الهلال إلى الثأر من الهزيمة المدوية في نهائي كأس البطولة العربية والتي نجح فيها النصر في اقتناص اللقب بعد فوزه بهدفي كريستيانو رونالدو مقابل هدف وحيد لنادي الهلال ليتوج النصر بأول بطولة له بقيادة كريستيانو رونالدو.


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عن الكاتب:
هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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