البليهي.. فيديو للنجم السعودي يُثير الجدل بين جماهير الهلال والنصر (شاهد)

حقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس أن يرد اعتباره بعد خسارة لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية” من النصر في المباراة النهائية بداية الموسم، وذلك أمام مواطنه لويس كاسترو.

تفاصيل ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر

وشهدت المباراة إثارة ومتعة كبيرة، خاصة في شوطها الثاني، حيث انتهت الخمس وأربعون دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكن النصف الثاني من ديربي الرياض حمل الكثير.

فقد تقدم لاعب الوسط سافيتش للهلال في الدقيقة 64، بينما تعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر، لكن حكم الراية أعلن عن وجود تسلل ليقرر حكم الفيديو وحكم الساحة عدم احتساب الهدف وسط اعتراضات شديدة من قبل الدون والجهاز الفني للعالمي.

ونجح المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للهلال والثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

احتفال البليهي المُثير للجدل

قام علي البليهي بالاحتفال أمام جماهير النصر بطريقة جعلت حكم المباراة يُظهر له البطاقة الحمراء المباشرة، وسط غضب من جماهير الهلال.

وكان البليهي قد دخل في مشادات كلامية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تحدث مع فهد بن نافل، رئيس الهلال السعودي، عقب نهاية المباراة عن الذي فعله علي البليهي معه خلال المباراة.

وطالبت جماهير النصر بضرورة معاقبة البليهي على تصرفاته في مباراة الأمس، خاصة وأن ما يحدث من النجم السعودي ليس أول مرة، حيث أثار الجدل خلال مواجهة الفريقان في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية”، والتي نجح العالمي في تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة.

البليهي يطالب رئيس الهلال بمكافأة كبيرة

شهدت غرفة مطالبة علي البليهي لرئيس الهلال السعودي فهد بن نافل بمنح جميع اللاعبين مكافأة فوز قدرها 100 ألف ريال سعودي، الأمر الذي استجاب له رئيس الزعيم وسط فرحة من جميع اللاعبين.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية دعم من جماهير الهلال على ما حدث من البليهي خلال مواجهة الزعيم والنصر بالأمس الجمعة، بينما اعتبرت جماهير النصر أن ما فعله اللاعب السعودي خلال المباراة وفي غرفة الملابس شيء يُثير التساؤلات حول سلوكياته.

وصلني هذا المقطع حبيت اسئل !؟ هل هو حديث ام قديم المقطع ؟ هل هو في نهائي بطولة؟ هل هو في خروج مغلب ربع النهائي؟ اسمع مطالبة الكابتن على البليهي من رئيس النادي بمكافأة الفوز 100 الف ريال رقم كبير حسب معلومات يتم صرفها عند تحقيق منجز ذهبي 🏆#النصر pic.twitter.com/jqdcZ9XJUc — AHMED ALSHAMMARIA (COACH) (@bbo_ahmed) December 2, 2023

حركات البليهي متعة رغم الطرد

كلمات شعر قطرية بحق الهلال

لن أسمح لنفسي تسميتة بالديربي مع النصر فهذا ظلم!!! pic.twitter.com/w0li6rcjJg — عيد الشمري (@hadreen350) December 2, 2023

#علي_البليهي حراج بن قاسم مكانه اسطوره الطواقي ماعاد نشره على الطواقي بعد اليوم 😁😁 pic.twitter.com/ioRipnfTwq — Reem..💙💛CR7𓃵 (@3vdi5k) December 2, 2023

الاحتفال أمام جمهور الخصم واستفزاز الجمهور تعتبر مخالفة لذلك تم طرد البليهي

هذا اللاعب بحاجة انضباط فكري بأرض الملعب

بعيداً عن استفزازه للجمهور تصرفاته مع كريستيانو كانت معيبة وقبلها مع ميسي

البليهي كسب عداوة وكره مليار شخص تقريباً بين جمهور ميسي و رونالدو بتصرفاته معهم

أعتقد… pic.twitter.com/B0mAgIYDZU — محمد برهان (@m_burhan21) December 2, 2023