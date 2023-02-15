البطولة العربية للأندية 2023.. تعرف على كافة تفاصيل بطولة كأس الملك سلمان للأندية في نسختها الجديدة

تقام بطولة جديدة بين الأندية العربية في صيف هذا العام، وذلك بعد الإعلان الرسمي للبطولة على الصفحة الرسمية للبطولة العربية على موقع الفيسبوك، ومن المقرر أن تقام البطولة على أراضي المملكة السعودية، كما تقرر تسمية البطولة بإسم الملك سلمان للأندية، تكريما له وتشريفا للبطولة.

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كأس الملك سلمان للأندية 2023

قرر مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى “كأس الملك سلمان” على بطولة الأندية العربية ضمن منافسات الإتحاد العربي لموسم 2023، والتي من المقرر أن تقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

كما شكر القائمين على هذه البطولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موافقته الكريمة بتسمية بطولة الأندية بمسمى كأس الملك سلمان، مقدماً شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه بالاتحاد العربي ومسابقاته وبرامجه.

موعد إقامة بطولة العرب للأندية وعدد الأندية المشاركة بالبطولة

بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للبطولة فإن عدد الأندية المشاركة بهذه البطولة العربية 37 ناديا، تقوم على ثلاثة أدوار تمهيدية الى أن يعبر دور المجموعات النهائي، حيث أن الدور التمهيدي والأول والثاني يكون عبارة عن أدوار إقصائية بخروج المغلوب، ثم بعد ذلك دور المجموعات المكون من 16 عشر ناديا، موزعا على أربع مجموعات.

ثم بعد ذلك يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة الى الأدوار الإقصائية التالية ويخوضون معمعة كروية في دور ربع النهائي، والمنتصر يصعد الى دور نصف النهائي، ثم أخيرا يصل الى نهائي البطولة.

الأندية المشاركة في بطولة العرب للأندية 2023

لم تعلن الصفحة الرسمية أي تفاصيل عن الأندية المشاركة بالبطولة حتى هذه اللحظة، ولم تحدد حتى الآن الموعد الرسمي لإنطلاق البطولة، وسيتم ترشيح الأندية المشاركة بالبطولة قريبا بالتنسيق مع رابطة الأندية بدور تلك الأندية.