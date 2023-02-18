البطولة العربية للأندية 2023؟ هل يوجد فرق مصرية تشارك في البطولة

أثار إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم عن تنظيم البطولة العربية للأندية 2023 حماس كبير جدا لدى جمهور الكرة في الوطن العربي، خاصة مع الجوائز المالية الكبيرة المرصودة للفائزين، ونظام اختيار الفرق المشاركة، حيث يتساءل الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي عن هل يوجد فرق مصرية تشارك في البطولة أم لا بالفعل سوف يشارك في هذه البطولة أكثر من فريق، لمعرفة التفاصيل يمكنك متابعة السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاءت كالتالي.

تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023

هذا وقد كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن تغيير اسم البطولة العربية لكأس الملك سلمان، على أن سوف تقام بنظام التصفيات التمهيدية ثم النهائيات، حيث اختار الاتحاد شهر مارس المقبل، هو موعد لإقامة قرعة الأدوار التمهيدية للبطولة، في حفل كبير، قد ينتظر أن يقام في الرياض، أما بنسبة للفرق المشاركة فقد تتأهل 6 أندية من الاتحادات الأقل تصنيفًا إلى النهائيات، بجوار عشر فرق أخرى سوف تتواجد في الأدوار النهائية مباشرة من الاتحادات الأعلى تصنيفًا، وهذا وفقًا لتقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر في شهر ديسمبر الماضي.

الفرق المشاركة في كأس الملك سليمان

هذا وقد منح الاتحاد العربي لكرة القدم للاتحادات العربية المشاركة في البطولة مهلة إلى نهاية شهر فبراير الحال، لاختيار ممثليها في كأس الملك سلمان، على أن قد يكونون من أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوريات بلدانهم خلال الموسم الماضي، حيث كان المربع الذهبي للدوري المصري في الموسم الماضي هو مكون من نادي الزمالك ونادي بيراميدز والنادي الأهلي ونادي طلائع الجيش على الترتيب، وهذا يرجع إلي النظام الجديد، الذي لن يتمكن الاتحاد المصري لكرة القدم من ترشيح أي من الفرق الجماهيرية خارج المراكز الأربعة الأولى مثل فريق الاتحاد السكندري وفريق والإسماعيلي، وبحسب تقارير محلية، اقترب اقترب الأهلي والزمالك من المشاركة في البطولة، حيث ينتظر موافقة اتحاد الكرة المصري الذي هو الذي يقرر قرر عدم مشاركة أي فريق في أكثر من بطولة خارجية في نفس الموسم. ​​​​