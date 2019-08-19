البطولة العربية| الهلال السوداني يواجه الإمبراطور في دبي (تعرف على كل التفاصيل)

في متابعة لكل أخبار البطولة العربية وأخبار الهلال السوداني، يحل الهلال السوداني ضيفا على نادي الوصل الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2019، ومباراة الذهاب من دور 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال والتي أطلق عليها رسميا “كأس الملك محمد السادس 2020″، موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي وبداية اللقاء عند الساعة 6.15 بتوقيت الإمارات، وبتوقيت السودان والسعودية تبدأ عند الساعة 5.15 مساء، ويبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة عند الساعة الرابعة والربع بتوقيت السودان والسعودية.

أخبار الهلال السوداني والبطولة العربية

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل الإماراتي ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وهي قناة فضائية مفتوحة مجانية، تردد قناة أبوظبي الناقلة لكل مباريات البطولة العربية على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، ومن أهم أخبار الهلال السوداني في الإمارات، أن الفريق قد أدى تمرينه الأساسي على ملعب المباراة “ملعب زعبيل” بمدينة دبي، وقد نفذ نبيل الكوكي عدد من التكتيكات التي يريد تنفيذها في المباراة.

من المرتقب أن يشهد ملعب زعبيل بدبي، حضور جماهير غفيرة من الجالية السودانية بالإمارات ودول الخليج، لدعم ومؤازرة الهلال السوداني في لقاء الوصل “الصعب”، يذكر أن بعثة الهلال السوداني منذ قدومها لمطار دبي وحتى الان، تحظى باهتمام بالغ جدا من الجالية السودانية ومسئولي نادي الوصل الإماراتي.

جدول مباريات البطولة العربية 2020 وأخبار الهلال السوداني

مع تمنياتنا بأن يقدم الهلال مباراة جيدة في دبي أمام شقيقه نادي الوصل.