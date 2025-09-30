البريميرليج يهدد الأندية بعقوبات قاسية.. تفاصيل مثيرة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتزم تطبيق قواعد مالية جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل، تهدف إلى فرض نظام صارم للإنفاق على الأندية، قد يؤدي تلقائيًا إلى خصم ست نقاط من أي فريق يتجاوز حد الإنفاق المحدد.

تفاصيل النظام الجديد

وأعلنت الصحيفة أن النظام الجديد الذي عُرض على الأندية هذا الأسبوع يُعرف بـ”نسبة تكلفة الفريق”، وسيمنع الأندية من إنفاق أكثر من 85% من إيراداتها على الأجور، الانتقالات، ورسوم الوكلاء.

وإذا تخطى النادي هذا الحد بنسبة 30%، ستُخصم منه ست نقاط بشكل فوري، مع فرض عقوبات أكبر على المخالفات الأكبر، أما التجاوزات الأقل فستعاقب بغرامات مالية، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الأول للتطبيق نوعًا من المرونة.

ومن المعروف أن قواعد نسبة تكلفة الفريق تختلف عن نظام قواعد اللعب المالي النظيف، حيث تعمل هذه القواعد الجديدة في الوقت الحقيقي، مما يعني أن العقوبات قد تُفرض في نفس الموسم الذي يتم فيه مخالفة القواعد، لتفادي تأخير فرض العقوبات كما حدث مع إيفرتون ونوتنجهام فورست.

موعد التصويت على النظام الجديد

من المقرر أن تصوّت الأندية على اعتماد هذا النظام في نوفمبر المقبل، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتوافق مع سقف الإنفاق الذي حددته الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بنسبة 70% في البطولات الأوروبية، مما يسهل على الأندية الالتزام بالقواعد ويُسرّع عملية المعالجة.

وفي حال رفض النظام الجديد ستستمر القواعد الحالية حتى موسم 2026-2027 على الأقل.