البرتغال تصطدم بأيرلندا بحثًا عن مواصلة الانتصارات في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب البرتغال بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز لخوض مواجهة جديدة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يلتقي مساء السبت مع منتخب أيرلندا على ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ويسعى المنتخب البرتغالي لمواصلة نتائجه القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تعزيز صدارته للمجموعة السادسة، بينما يأمل المنتخب الأيرلندي في تحسين نتائجه وتحقيق أول فوز له في التصفيات بعد بداية متعثرة.

📆 يوم الــمــبــاراة 🐐 🇵🇹 البرتغال 🆚 إيرلندا 🇮🇪

🏆 تصفيات كأس العالم

🏟 جوزيه ألفالادي

🕚 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

📺 beIN SPORTS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bo6mDDtDpG — عالم كريستيانو (@CR7xWorld) October 10, 2025

ترتيب المنتخبين قبل المباراة

يدخل منتخب البرتغال اللقاء وهو في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، في حين يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع بنقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة فرصة مصيرية للضيوف من أجل الحفاظ على آمالهم في المنافسة.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا

تنطلق المباراة في تمام:

🕘 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

🕗 8:45 مساءً بتوقيت البرتغال وأيرلندا

القناة الناقلة والمعلق

📺 القناة الناقلة: beIN SPORTS 5

🎙️ المعلق: جواد بده