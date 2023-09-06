البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 “تعرف على موعد اللقاء واخر استعدادات السامبا لتلك المواجهة”

يستضيف ملعب مانجويراو المواجهة المرتقبة والتي تجمع ما بين منتخبي البرازيل وبوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

صورة لنجوم المنتخب البرازيلي قبل بداية أحد المباريات-المصدر: موقع بطولات

حيث من المقرر أن تنطلق تلك المباراة القوية بين المنتخبين يوم السبت القادم الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك عند الساعة الرابعة إلا ربع صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية، الثانية إلا ربع صباحًا بتوقيت غرينتش، الخامسة إلا ربع صباحًا بتوقيت الإمارات.

وسوف يخوض السامبا البرازيلية المواجهة الثانية أمام منتخب بيرو يوم الأربعاء القادم الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت غرينتش، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات.

#خاص مواعيد مباريات البرازيل القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 : الجولة الأولى :

فجر السبت 9 سبتمبر

البرازيل × بوليفيا

⏰ 3:45 ص بتوقيت مكة الجولة الثانية :

فجر الاربعاء 13 سبتمبر

بيرو × البرازيل

⏰ 5:00 ص بتوقيت مكة تصميم المبدع @moha_waheed_rma pic.twitter.com/PLir6GCDEi — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) August 6, 2023

وتبعًا لموقع UOL فإن نجم السامبا البرازيلية نيمار يشارك في تدريبات المنتخب بشكل طبيعي، وسوف يكون جاهزًا لخوض مواجهة بوليفيا القادمة.

موقع UOL نيمار جونيور يشارك في تدريبات المنتخب البرازيلي الأولى في بيليم بشكل طبيعي وجاهز للمشاركة في مباراة بوليفيا pic.twitter.com/9Ur2okSfsx — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) September 6, 2023

وأعلنت صفحة أخبار الكرة البرازيلية بموقع X أن النجم جيسوس هو آخر الواصلين إلى معسكر المنتخب البرازيلي لمواجهة بوليفيا.