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البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 “تعرف على موعد اللقاء واخر استعدادات السامبا لتلك المواجهة” 

مصطفى السيد أبو حجازي

يستضيف ملعب مانجويراو المواجهة المرتقبة والتي تجمع ما بين منتخبي البرازيل وبوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

- صورة 1 - البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 "تعرف على موعد اللقاء واخر استعدادات السامبا لتلك المواجهة" 

صورة لنجوم المنتخب البرازيلي قبل بداية أحد المباريات-المصدر: موقع بطولات

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حيث من المقرر أن تنطلق تلك المباراة القوية بين المنتخبين يوم السبت القادم الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك عند الساعة الرابعة إلا ربع صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية، الثانية إلا ربع صباحًا بتوقيت غرينتش، الخامسة إلا ربع صباحًا بتوقيت الإمارات. 

وسوف يخوض السامبا البرازيلية المواجهة الثانية أمام منتخب بيرو يوم الأربعاء القادم الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت غرينتش، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات. 

وتبعًا لموقع UOL فإن نجم السامبا البرازيلية نيمار يشارك في تدريبات المنتخب بشكل طبيعي، وسوف يكون جاهزًا لخوض مواجهة بوليفيا القادمة. 

وأعلنت صفحة أخبار الكرة البرازيلية بموقع X أن النجم جيسوس هو آخر الواصلين إلى معسكر المنتخب البرازيلي لمواجهة بوليفيا. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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