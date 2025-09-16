محامى البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك : ليس لنا علاقة بـ أزمة النادى الاوكرانى مع الزمالك

تحدث محامي اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك عن أزمة نادية السابق الخاصة بفكرة قيمة الصفقة.

الزمالك تأخر في سداد مستحقات الصفقة للنادى الأوكراني وخلال أيام بإذن الله سيتم حل الأمر ليتحدث محامى اللاعب عن الامر.

حيث أكد فى تصريحات له أن موكله لا علاقة له بالأزمة الخاصة بمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، مؤكداً أن هذا الملف يخص أطراف أخرى وليس لنا علاقة بالأمر.

وشدد المحامي على أن بيزيرا تركيزه كامل الآن مع الزمالك، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر بعيداً عن أي أزمات خارجية.

وأشار إلى أن اللاعب يعيش حالة من السعادة مع الزمالك ولدية دوافع كبيرة من أجل إثبات نفسه مع الفريق، وأنه يعتبر كل مباراة فرصة للتعبير عن نفسه وإسعاد الجماهير.