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البرازيلي تيتي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الهلال السعودي حال إقالة خيسوس

عمر عبد العزيز أحمد

فجر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، خبير سوق الانتقالات الشهير، بأن نادي الهلال السعودي يفكر في أسماء كثيرة بديلة، قبل إقالة المدير الفني البرتغالي، خورخي خيسوس.

تيتي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الهلال

تيتي - مصدر الصورة: صحيفة صدى

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تيتي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الهلال

وقال رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” بأن هناك أسماء كثيرة مقترحة من أوروبا والبرازيل وعلى رأسهم مدرب المنتخب البرازيلي السابق، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”.

يذكر أن نادي الهلال كان قد فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له آسيويا ومحليا، إذ تعادل مع نافباخور الأوزبكي بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ثم كرر الهلال تعادله بالنتيجة ذاتها مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين 2023/2024، مما هدد مصير خيسوس.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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