البرازيلي تيتي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الهلال السعودي حال إقالة خيسوس

فجر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، خبير سوق الانتقالات الشهير، بأن نادي الهلال السعودي يفكر في أسماء كثيرة بديلة، قبل إقالة المدير الفني البرتغالي، خورخي خيسوس.

تيتي - مصدر الصورة: صحيفة صدى

تيتي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الهلال

وقال رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” بأن هناك أسماء كثيرة مقترحة من أوروبا والبرازيل وعلى رأسهم مدرب المنتخب البرازيلي السابق، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”.

يذكر أن نادي الهلال كان قد فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له آسيويا ومحليا، إذ تعادل مع نافباخور الأوزبكي بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ثم كرر الهلال تعادله بالنتيجة ذاتها مع ضمك في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين 2023/2024، مما هدد مصير خيسوس.