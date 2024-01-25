البحرين تصدم الأردن بخسارة مفاجئة.. وكوريا الجنوبية تنجو من فخ ماليزيا

فاز منتخب البحرين على شقيقه الأردني بهدف دون رد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

من لقاء الأردن والبحرين - مصدر الصورة: حساب AsianCup2023 على تويتر

وجاءت خسارة الأردن أمام البحرين، عكس توقعات النقاد، بعد المستوى الرائع للنشامى أمام كوريا الجنوبية، خلال التعادل 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

نتيجة التعادل السلبي بين الطرفين، استمرت حتى الدقيقة 34 عندما تمكن اللاعب عبد الله يوسف هلال من تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب البحرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين على الأردن بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب الأردن، تعديل النتيجة بشن العديد من الهجمات لتسجيل هدف التعادل، لكن انتهت المباراة بفوز البحرين.

وارتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد الأردن عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وكان الحسين عموتة مدرب الأردن، وخوان أنطونيو بيتزي مدرب البحرين، قد دفعا بتشكيلة أساسية لمباراة اليوم، نشرها حساب بطولة AsianCup2023 على موقع تويتر، على النحو التالي:

وفي إطار نفس المجموعة، فاز منتخب كوريا الجنوبية على ماليزيا بنتيجة 3-2.

كوريا الجنوبية تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة 21، لكن ماليزيا نجحت في إدراك التعادل في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب فيصل حليم.

وفي الدقيقة 62، حصل منتخب ماليزيا، على ركلة جزاء، وسددها بنجاح اللاعب عارف أيمن، لتصبح النتيجة تقدم ماليزيا 2-1.

لكن الشمشون الكوري قلب الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 83 و(90+4).

وارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما ظل منتخب ماليزيا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

ونشر حساب بطولة AsianCup2023 على موقع تويتر، تشكيلة مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا، على النحو التالي: