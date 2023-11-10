“البحث عن الخروج من القاع” موعد مباراة الاخدود ضد الحزم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وأهم القنوات الناقلة

في إطار ختام الجولة الثالثة عشرة من موسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي للمحترفين، سيتقدم فريق الأخدود لمواجهة فريق الحزم مساء السبت الحادي عشر من نوفمبر على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وتعتبر هذه المواجهة هامة للغاية بالنسبة للفريقين، حيث أن كلا الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز بهدف الابتعاد عن منطقة الهبوط وتحسين وضعهما في جدول الترتيب، لذا سيشهد هذا اللقاء منافسة قوية ورغبة كبيرة من كل طرف في الظفر بالنقاط الثلاث، مما يُضفي على المباراة طابعًا خاصًا ومغزى استراتيجيًا لكل من الأخدود والحزم.

موعد مباراة الاخدود والحزم في الجولة 13

الحزم أمام الأخدود في دوري روشن السعودي

لأول مرة في تاريخهم في الدوري السعودي للمحترفين، سيتقابل فريق الأخدود والحزم في مواجهة مرتقبة، وذلك بعد صعودهما من دوري يلو في الموسم السابق، حيث يعيش الفريقان حالة صعبة وحرجة في قاع جدول الترتيب، إذ يأتيان في المركز السادس عشر والسابع عشر برصيد 7 نقاط فقط.

في الجولة الثانية عشرة من الدوري، تلقى الأخدود خسارة أمام أبها بنتيجة 3-2، في حين تعرض الحزم للهزيمة السابعة في الموسم أمام الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف، يأمل كل فريق في تحقيق الانتصار في هذه المواجهة للارتقاء في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويجدر بالذكر أن نادي الأخدود يحتل المركز السابع عشر برصيد (7) نقاط، حيث خاض (12) مباراة فاز في (2) وتعادل في مباراة واحدة (1) وخسر في تسع (9) مباريات، بينما يحتل فريق الحزم المركز الثامن عشر(18) برصيد سبع (7) نقاط، وقد لعب 12 مباراة فاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع (4) مباريات وخسر في (7) مباريات.

موعد مباراة الاخدود ضد الحزم في الدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم العربي موعد مباراة الأخدود والحزم في الدوري السعودي، حيث تعد هذه المواجهة وعدًا بالإثارة والمتعة والتنافس الشرس، ومن المقررة أن تكون المواجهة يوم السبت الموافق الحادي عشر (11) من شهر نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر من بطولة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023- 2024، وستقام المواجهة على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية – Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City في مدينة نجران السعودية، والتي من المنتظر ان تنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة حسب توقيتات المدن التالية:

تنطلق صافرة الحكم لبداية مباراة الاخدود والحزم في ختام الأسبوع 13 في تمام الساعة السادسة (6) مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وفلسطين واليمن وسوريا والأردن.

بينما تنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة في تمام الساعة الخامسة (5) مساءً بتوقيت مصر، وليبيا، والسودان.

فيما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة (7) مساءً بتوقيت سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة.

كما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة (4) مساءً تونس والمغرب العربي والجزائر وانجلترا والبرتغال.

القنوات الناقلة للمباراة

يبحث محبي كرة القدم السعودية عن القنوات الناقلة لمواجهة الأخدود والحزم في الجولة 13 من الدوري السعودي، إذ تعتبر هذه المواجهة حدثًا رياضيًا بارزًا ومثيرًا، حيث سيكون بإمكان المشاهدين متابعة اللقاء عبر قنوات SSC EXTRA 2 SD وSSC EXTRA 2 HD، المعروفة بتوفيرها لتغطية حصرية لجميع مباريات الدوري في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لعشاق اللعبة الاستمتاع بالمباراة عبر قناة QQ Sports Live، وللمشاهدين عبر الإنترنت، يُتاح لهم ذلك من خلال تطبيق “Shahid VIP” الذي يُقدم بثًا مباشرًا لجميع مباريات البطولة.

كما سيقوم فريق من المعلقين المحترفين بالتعليق على المباراة، حيث يُعلق سليمان الشريف على قناة SSC EXTRA 2 SD، ويقوم البارع أحمد النفيسة بالتعليق على قناة SSC EXTRA 2 HD، وبنقل التفاصيل والتحليلات خلال هذه المواجهة المثيرة.