أخبار الرياضة

الباير يتجاهل عرض برشلونة

مصطفى ستيتان

سعى نادي برشلونة الإسباني للتوصل إلى نتيجة إيجابية مع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري.

ليفاندوفسكي

ويتطلع مسؤولو البرسا للتعاقد مع ليفاندوفسكي، من أجل إعادة النادي الكتالوني للمنافسة على الألقاب مجدداً.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، بأن برشلونة قدم عرض قبل عشرة أيام أبدى فيه استعداده للتعاقد مع ليفاندوفسكي مقابل 40 مليون يورو إضافةً إلى 10 ملايين إضافية كمتغيرات.

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وأضافت بأن النادي البافاري لم يتعامل بشكل إيجابي مع برشلونة، بل بالعكس تجاهل العرض، مشيرة إلى أن بايرن يريد بيع ليفا مقابل 50 مليون يورو دون شروط أو متغيرات.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن بايرن ميونخ لن يبيع ليفاندوفسكي مقابل 40 مليون يورو.

وختمت الصحيفة بأن نادي برشلونة من جهته لا ينوي رفع العرض المقدم، لاسيما وأن المهاجم يبلغ من العمر 34 عاماً، وقبل كل شيء سينتهي عقده مع النادي الألماني في الصيف القادم.

مصطفى ستيتان

23 عام من فلسطين، كاتب ومدون معتمد في موقع نجوم مصرية


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