البايرن مطالب بالتغيير، أسماء مرشحة لتولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ الموسم المقبل

يواجه نادي بايرن ميونخ موسماً صعباً جداً حيث أن عليه التغيير من أجل تحقيق نتائج أفضل في المواسم المقبلة، ترددت الأنباء عن مغادرة المدرب الحالي لفريق بايرن ميونخ توماس توخيل للفريق وذلك بسبب سوء النتائج حيث أن بايرن ميونخ كان قد تعرض لثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات التي يخوضها بواقع هزيمة أمام نادي باير ليفركوزن وأخرى أمام بوخوم المتواضع وهزيمة في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف أمام نادي لاتسيو الإيطالي، يجد بايرن ميونخ نفسه مضطراً لتغيير الكادر الفني لقيادة الفريق نحو نتائج نفضل في الموسم المقبل.

من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي لا يفوز فيها نادي بايرن ميونخ بأي القاب حيث أن النادي كان قد خرج من كأس ألمانيا تحت قيادة توخيل وقد يخسر البايرن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ عام 2012 حيث إن الفريق يحتل حاليا المركز الثاني خلف نادي باير ليفركوزن متصدر الترتيب والذي تمكن من هزيمة البايرن بثلاثة أهداف نظيفة في أخر مباراة جمعتهما كما أن النادي يحتاج للفوز لتجاوز نادي لاتسيو الإيطالي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من العقد الذي يربطه بالفريق حتى عام 2025 إلا أن البايرن قد قرر التخلي عن المدرب الألماني توماس توخل الذي درب كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي سابقا ويقول المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ يان كريستيان دريزن بأنه يُحمل بقية أفراد الفريق مسؤولية ما يحدث في الأسابيع المقبلة وأكد المدير الرياضي للبايرن بأن هناك بعض اللاعبين الذين يرحلون عن الفريق بسبب عدم تقديمهم الأداء المطلوب منهم مهما كانت أسمائهم.

مدربون محتملون لقيادة النادي البافاري في الفترة المقبلة:

تناقلت الصحف الرياضية بعض أسماء المدربين المحتمل توليهم مركز القيادة الفنية لنادي بايرن ميونخ والذين جاء على رأسهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق وأسطورة دوري أبطال أوروبا وأيضا المدرب الأسباني تشابي الونسو مدرب نادي باير ليفركوزن الحالي ولاعب بايرن ميونخ سابقاً بالإضافة إلى يورجن كلوب الذي استبعد نفسه من قيادة البايرن فنيا حيث أنه كان قد صرح بأنه يريد الاستراحة من مهام التدريب مؤكدا استقالته من تدريب نادي ليفربول بنهاية الموسم، ويعد المدرب سيباستيان هونيس إبن شقيق اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ أولي هونيس المرشح الأبرز لتولي تدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل حيث اقترح ديتمار هامان لاعب بايرميونخ السابق وأحد الأعضاء المؤثرين في مجلس ادارة النادي البافاري إسم المدرب لتولي القيادة الفنية للنادي حيث أن هامان كان قد قال أنه أبناء البايرن يمكنهم فعل الكثير لمصلحة النادي على خلاف المدربين الذين يتم استقطابهم من خارج أسوار النادي البافاري، وكان هونيس قد تولى تدريب شتوتجارت في أبريل عام 2023 وأنقذه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية ويقدم المدرب مع نادي شتوتجارت مسيرة رائعة حيث أن النادي يحتل المركز الثالث حالياً في الدوري الألماني وينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويتطلع نادي شتوتجارت لتمديد عقده مع مدربه مبكرا وإذا تم ذلك فسيكون على النادي ايجاد مدرب آخر لتتعقد المهمة أمام نادي المقاطعة الجنوبية، ورد اسم المدرب السابق هانزي فليك أيضاً لكن بطل السداسية كان قد تلقى عرضاً لتولي تدريب نادي برشلونة في ظل رحيل تشافي هرنانديز بنهاية الموسم.