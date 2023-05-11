البايرن في المركز الأول.. ترتيب الدوري الألماني ومواعيد مباريات الجولة 32

مازال هناك ترقب فمن يحسم لقب الدوري الألماني 2022/2023، وهذا ما يضيف لهذه النسخة بالتحديد متعة أكبر على عكس ما كان يحدث في السابق، كما نجد أن الصراع على التواجد في البطولات الأوربية والبقاء في الدوري مازال محتدمًا، لذلك سنقوم بالكشف عن ترتيب الدوري الألماني قبل أن تبدأ الجولة القادمة.

ترتيب الدوري الألماني

هذا الموسم من الدوري الألماني يشهد ترتيب الفرق تغيرات في آخر الجولات، نظرًا لاحتدام المنافسة ما بين الفرق سواء على القمة أو الهبوط، وإليكم الترتيب قبل الجولة 32 بالشكل الآتي:

البايرن في المركز الأول برصيد 65 نقطة.

دورتموند في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ليبزيج في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

يونيون برلين في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

فرايبورغ في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

ليفركوزن في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

فولفسبورغ في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

ماينتس في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

آينتراخت في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

كولن في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

فيردر بريمين في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

أوغسمبورغ في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

هوفنهايم في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

شالكه في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

شتوتغارت في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

بوخوم في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.

هرتا برلين في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة 32 من بوندسليغا

آخر الجولات من الدوري الألماني موسم 2022/2023 تشهد منافسة قوية لم نشهدها منذ فترة كبيرة، وبالتحديد في الصراع على لقب الدوري، وإليكم مواعيد مباريات هذه الجولة بالدوري بالصورة التالية:

كولن ضد هرتا برلين يوم الجمعة 12/5 الساعة 9:30م.

بوخوم ضد أوغسمبورغ يوم السبت 13/5 الساعة 4:30م.

فولفسبورغ ضد هوفنهايم يوم السبت 13/5 الساعة 4:30م.

البايرن ضد شالكه يوم السبت 13/5 الساعة 4:30م.

آينتراخت ضد ماينتس يوم السبت 13/5 الساعة 4:30م.

يونيون برلين ضد فرايبورغ يوم السبت 13/5 الساعة 4:30م.

دورتموند ضد بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت 13/5 الساعة 7:30م.

شتوتغارت ضد ليفركوزن يوم الأحد 14/5 الساعة 4:30م.

ليبزيج ضد فيرد بريمين يوم الأحد 14/5 الساعة 6:30م.

وفي النهاية نكون قد تناولنا بالتفصيل ترتيب الدوري الألماني موسم 2022/2023 قبل الجولات الأخيرة، والتي ستجعلنا على مقربة من هوية بطل الدوري الألماني، فمن المؤكد أن يكون هناك متابعة أكبر للمباريات الممتعة في الجولة القادمة.