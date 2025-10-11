البافاري يبدأ مفاوضات تجديد لاعبه.. والريدز يستهدف نجمه الآخر

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني إستغلال فترة التوقف الدولي وفتح باب التفاوض لتجديد تعاقد الفرنسي اوباميكانو مدافع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفي هذا السياق تحدث هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ في تصريحات صحفية لصحيفة ألجيمين زيتونج مؤكدًا أن ناديه يجري محادثات مع دايوت أوباميكانو لاعب الفريق لتجديد عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، مضيفا : المحادثات جارية لتجديد عقد دايوت أوباميكانو، آمل أن يبقى معنا لفترة طويلة”.

وقالت تقارير صحفية اسبانية ان وكيل اوباميكانو بدأ العمل على رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد، وإن النادي الملكي رغم اهتمامه بلاعبين آخرين، لكن بدأ دراسة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الصيف القادم.

من ناحية اخري تحدثت تقارير المانية كاشفة أن نادي ليفربول الإنجليزي يُبدي اهتمامًا بضم مايكل أوليس، جناح بايرن ميونخ، في ظل بحث الفريق الإنجليزي عن بدائل مستقبلية للنجم المصري محمد صلاح.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول وضع اللاعب الفرنسي ضمن قائمته المختصرة منذ أكثر من عام، غير أن إدارة بايرن تتحرك سريعًا لإغلاق الباب أمام أي محاولات لرحيله، من خلال مفاوضات لتمديد عقده الحالي الممتد حتى 2029 لعامين إضافيين حتى 2031، مع زيادة كبيرة في راتبه السنوي المقدر بنحو 12 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مجزية.