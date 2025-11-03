البارسا يطارد الريال بفوز قوي على إلتشي

نجح لاعبي فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره إلتشي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-26.

برشلونة ضد إليتشيه

أحرزت أهداف برشلونة عن طريق كل من لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد، في الدقائق 9، 12 و61 بينما أحرز رافا مير هدف إلتشي في الدقيقة 42.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم، سجل فيران توريس هدفه رقم 50 مع برشلونة في جميع المسابقات (170 مباراة)، و25 مع تشافي هيرنانديز (113) و25 مع هانز فليك (57).

وإحتفلت إدارة نادي برشلونة برقم لاعبه المميز عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” في واحدة من أكبر مفاجآت النجم الشاب مع ناديه الكتالوني.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة تعرض للخسارة في مباراتين من آخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإسباني (فوز واحد)، وهو ضعف عدد الهزائم التي مُني بها في 26 مباراة سابقة في المسابقة (22 فوزًا، 3 تعادلات، وخسارة واحدة).

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في لقاء 1 وخسارة 2، وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 13.

وتواجد فريق إلتشي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسارة مثلهم، والتعادل في 5 وتسجيل 12 هدفًا وتلقي 13.

الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت قيام النجم الإسباني لامين يامال بالانفصال عن صديقته الأرجنتينية نيكي نيكول المطربة التي لم يدم ارتباطهما أشهر قليلة، وتم اتهامها بأنها سبب تراجع مستوى اللاعب بسبب تواجدها معه في التدريبات الجماعية للبارسا.

خاض برشلونة اللقاء بقيادة مدربه هانز فليك بعد خسارته أمام ريال مدريد (2-1)، وهي نتيجة وسعت الفارق إلى خمس نقاط في صراع الصدارة وأثارت تساؤلات حول أداء الفريق في المباريات الكبرى هذا الموسم.

تشكيل برشلونة ضد إلتشيه في الدورى الإسبانى

– حراسة المرمى: تشيزني

– خط الدفاع: بالدي، رونالد أراوخو، كوندي، إيريك

– خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

– خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، فيران توريس