البارسا يتخذ قرار هام بشأن مستقبل نجمه الشاب

قالت عدة تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني فتحت خط مفاوضات تجديد عقد إريك جارسيا لاعب الفريق، بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات إيجابية بين الطرفين.

موعد الحسم

وتابع تقرير صادر عن شبكة “RAC1 ” الإسبانية، إنه من المتوقع أن تحسم إدارة برشلونة الاتفاق مع اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الحفاظ على تركيزه فى المرحلة المقبلة .

اتفاق مبدئي بين الطرفين

وأضافت الشبكة أنه يوجد اتفاق مبدئي بين الطرفين، ولم يتبق سوى حسم بعض التفاصيل النهائية في العقد، كل شيء يشير إلى أنه سيوقّع حتى عام 2030 .

وحضر إيريك جارسيا (24 عاما) أساسيا في المباريات الـ3 الأولى بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث لعب كظهير أيمن في أول مباراتين، ثم كقلب دفاع أمام رايو فاييكانو، كما أن المرونة التكتيكية للمدافع الإسباني، التي يستفيد منها المدرب هانز فليك أيضا في خط الوسط، تجعله قطعة محورية في التشكيلة.

ويرتبط إيريك جارسيا بعقد مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2026، ونفس الأمر بالنسبة لنجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

