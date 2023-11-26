البارالمبية الآسيوية تكرم أبطالها في حضور ماجد عبدالله

قامت اللجنة البارالمبية الآسيوية بتكريم الأمير عبدالعزيز بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالجائزة التقديرية البارالمبية الآسيوية وهذا النظير جهده ودعمه واهتمامه بالرياضة البارالمبية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص والقارة الآسيوية بشكل عام على النحو الذي شارك في زيادة الاهتمام والتطور بهذه الرياضة في شتي دول آسيا.

وتسلم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز الجائزة نيابة عن الفيصل وذلك خلال الحفل الذي شهد حضور شخصيات رياضية والتي على رأسها قائد المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً ماجد عبد الله.

كما حضر خلال افتتاح الجمعية العمومية الانتخابية وأعمال المؤتمر للجنة البارالمبية الآسيوية (الرياض 2023) ماجد راشد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة وممثلي اللجان البارالمبية الآسيوية الـ45، والذي يستمر على مدى أربع أيام بمدينة الرياض.

كلمة الأمير فهد بن جلوي

وقدم الأمير فهد بن جلوي، الشكر والتقدير لمسؤولي الرياضة البارالمبية بالقارة الآسيوية، وبالأخص ماجد راشد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وكان ذلك بالنيابة عن الأمير بن فيصل، «الذين يواصلون العمل من أجل تقديم تجربة رياضية مميزة للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا، الأمر الذي أكده النجاح الكبير لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي اختتمت مؤخراً في مدينة هانغتشو الصينية».

وقامت الجمعية العمومية بتكريم الحاصلين على جوائز اللجنة البارالمبية الآسيوية، حيث فازت بجائزة فئة الشباب اللاعبة الهندية شيتالا ديفي، وحصلت الأوزبكية أسيلا ميزايروف جائزة أفضل لاعبة في آسيا، كما نال الصيني بينج زينج بجائزة أفضل لاعب، في حين حقق المنتخب الإيراني لكرة السلة للكراسي جائزة أفضل فريق.

الجوائز

وحصل ماسيمينس كاوجوشي المصور الياباني جائزة أفضل مصور، وذهبت جائزة اللجنة البارالمبية الآسيوية المثالية للكوري الجنوبي السيد يونج لي، ونال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة من مملكة البحرين، السيد مانابو أسو الياباني، والأوزبكي مختاركون تاشكيدوف، وشين ويغينج الصيني، وجونج جين أوان الكوري، والياباني يوشي ياماواكي على أوسمة اللجنة البارالمبية الآسيوية للقيادات الآسيوية.

وقع رئيس اللجنة البارالمبية الكورية الجنوبية السيد جونغ جين أون، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ، اتفاقية تعاون بين اللجنتين، على هامش أعمال مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وتسعى الاتفاقية، لتقويه سبل التعاون الرياضي بين المملكة العربية السعودية من جهة، وكوريا الجنوبية من جهة أخرى، حيث تعتبر كوريا من الدول المتميزة آسيوياً وعالمياً في الرياضات البارالمبية، بنيلها المركز الرابع في جدول الترتيب العام لـ«آسياد هانغتشو 2022» البارالمبية.