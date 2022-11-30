الباحث عن معجزة خلال لقاء فرنسا اليوم.. فرصة شبه مستحيلة لتأهل منتخب تونس لدور الـ 16

يخوض نسور قرطاج آخر مباراة لهم اليوم في دور المجموعات حينما يلتقون متصدر المجموعة الرابعة فرنسا برصيد 6 نقاط والذي تأهل إلى دور الـ 16 مع كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والسنغال هولندا.

مهمة شبه مستحيلة لـ نسور قرطاج اليوم من أجل الصعود لدور الـ16

وتتعقد مهمة نسور قرطاج اليوم والتي تعتبر شبه مستحيلة من أجل الصعود إلى دور الـ 16 حيث يواجه اليوم منتخب تونس نظيره الفرنسي في تمام الخامسة مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، ويدخل منتخب نسور قرطاج الباحث عن معجزة الصعود اليوم، وهو متذيل المجموعة برصيد نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الوصيف “أستراليا”.

لا بديل أمام تونس سوى الفوز على فرنسا

ولا بديل أمام منتخب تونس سوى الفوز على منتخب الديوك إذ يرتفع رصيد منتخب نسور قرطاج إلى 4 نقاط إلى جانب انتظار نتيجة مباراة الدنمارك (نقطة) وأستراليا (3 نقاط)، وفي حال الفوز على فرنسا ستكتب أسماء الكتيبة التونسية في تاريخ مشاركات منتخب تونس كأكثر منتخب عربي يشارك في كأس العالم بواقع 6 مشاركات.

على جانب آخر يسعى منتخب الديوك الفرنسية إلى الفوز الثالث على تونس وحصد العلامة الكاملة بعدما تمكن من هزيمة منتخبي أستراليا والدنمارك، وأوضح الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه سيجري بعض التغيرات على تشكيلة الفريق، مشيرا إلى أهمية عدم ترك الفرصة لمنتخب تونس.

تاريخ مواجهة تونس وفرنسا قبل لقاء الليلة

وسبق وأن التقي منتخب تونس وفرنسا في 4 مباريات سابقة حيث فاز منتخب فرنسا في مباراتين وتعادل الفريقان في مباراتين، وسجل منتخب الديوك الفرنسية 7 أهداف في حين سجل منتخب نسور قرطاج 3 أهداف.