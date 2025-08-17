أزمة تهدد أهلي جدة قبل نصف نهائي السوبر السعودي أمام القادسية

يترقب نادي أهلي جدة مواجهة حاسمة أمام القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في هونج كونج، وسط مخاوف من غياب الوافد الجديد عبد الإله الخيبري بسبب الإصابة.

شد عضلي يمنع الخيبري

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الخيبري تعرض إلى شد عضلي خلال استعدادات الأهلي الأخيرة، وهو ما أدى إلى استبعاده من المباراة الودية أمام الرياض، التي انتهت بفوز “الراقي” بنتيجة 4-2.

وأوضحت الفحوص الطبية أن اللاعب لا يعاني من تمزق عضلي، لكن جاهزيته لمواجهة القادسية لا تزال غير مؤكدة، حيث سيخضع لجلسات علاجية وفحوص إضافية عقب وصول بعثة الفريق إلى هونج كونج.

مشاركة في التدريبات

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مدرب الأهلي أن يتعافى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سريعًا، ليشارك في التدريبات الجماعية ويعزز خيارات الفريق الدفاعية في البطولة.

يُذكر أن الخيبري انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من نادي الرياض، في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون ريال سعودي، ليكون أول تعاقدات “الراقي” في الميركاتو الحالي.