تقارير : الاهلى يفاوض مدرب تركى

كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب التركي عبد الله أفجي، المدير الفني السابق لطرابزون سبور.

هذه المفاوضات لقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب تراجع النتائج.

وفي هذا السياق، أكد أوندر كارافيلي، مساعد عبد الله أفجي، في تصريحات لراديو سبور التركي، أن الأهلي بدأ بالفعل محادثات مع المدرب التركي قبل أسبوع، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي لقيادة الجهاز الفني.

وأوضح كارافيلي أن إدارة الأهلي أرسلت عرض مناسب لعبد الله أفجي وجهازه المعاون، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير في اتجاه جاد نحو إتمام الاتفاق.

كما لفت مساعد المدرب إلى أن المدير الرياضي للنادي الأهلي التقى بالمدير الفني التركي مؤخرًا، وقدم له عرض رسمي، مؤكدًا أن أفجي بات أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة.