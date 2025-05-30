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الاهلى يعلن رحيل ثلاثى الفريق رسمياً، ويعلن عن الجهاز الفنى الجديد

أحمد المدبولي

أصدر النادي الأهلي بيان رسمي، أعلن فيه رحيل ثلاثة من لاعبي الفريق الأول بعد انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري، موجهاً الشكر لهم على ما قدموه خلال فترة تواجدهم مع القلعة الحمراء.

 

وشمل البيان توجيه الشكر لكل من رامي ربيعة، أكرم توفيق، وحمزة علاء، الذين انتهت علاقتهم بالنادي بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقودهم، حيث قرر الثلاثي عدم الاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة.

 

وقد كشفت مصادر أن رامي ربيعة وأكرم توفيق حددا وجهتهم المقبلة، حيث سينتقل أحدهما إلى دوري المحترفين في الإمارات، بينما سيخوض الآخر تجربة جديدة في قطر. 

 

في المقابل، لا يزال موقف الحارس الشاب حمزة علاء غير محسوم حتى الآن، وسط أنباء عن مفاوضات مع نادي بيراميدز، إضافة إلى اهتمام من بعض الأندية الأوروبية.

 

وفي سياق متصل، أعلن الأهلي التعاقد مع المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو لقيادة الفريق خلال الموسمين المقبلين، ضمن خطة التطوير و الاستعداد للمنافسات المحلية والقارية.

وسيضم الجهاز الفني الجديد كلًا من:

  • كارلوس نودار: مدرب مساعد 
  • ميجيل بيبيير: مدرب اللياقة البدنية 
  • خوان خوسيه: مدرب حراس مرمى 
  • سيباستيان بودسيادلي: محلل أداء 

كما تقرر استمرار الكابتن عماد النحاس في منصب المدرب العام للفريق.

ويأمل الأهلي أن تسهم هذه التغييرات الفنية والإدارية في تحقيق مزيد من النجاحات في المواسم القادمة، على الصعيدين المحلي والقاري.

 


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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