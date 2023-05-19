الاهلى، والترجى: كولر لن نتعالى، و الترجي يضربه الغيابات

بمعنويات مرتفعة يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر لملاقاة الترجي التونسي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الأهلي مباراة الإياب مع الترجي بعد الفوز الغالي والثمين في عقر دارهم، وكانت النتيجة في مباراة الذهاب ٣/٠ لصالح الأهلي المصري، وكانت الأهداف ثنائية لبيرسي تاو وهدف لمحمود كهرباء

يلتقي الأهلي المصري مع الترجي التونسي الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة ويكفي الأهلي الفوز، أو التعادل، أو حتى الهزيمة بثنائية للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الرابع على التوالي، وقد فاز الأهلي بالبطولة عشر مرات منها ثلاث مرات على التوالي

وأشار المدرب السويسري مارسيل كولر أن لن يتعالى أمام الترجي، وقال إن الأمور لم تحسم بعد، ولقد رأينا ليفربول يعود أمام برشلونة بأربعة أهداف، ويوفنتوس يسجل أربعة أهداف في مرمى الريال، وحذر اللاعبين من الإفراط في الاحتفال وقال لهم إن الترجي فريق كبير ويملك لاعبون كبار ي بامكانهم أن يسجلوا ثلاثة أهداف، وأن الأهلي لم يحسم التأهل إلى الآن.

ويغيب عن الأهلي كل من عمرو الرسولية ومحمد الشناوي ورامي ربيعة للإصابة ويختتم اليوم الخميس النادي الأهلي تدريباته، ويعلن المدرب السويسري قائمة الفريق التي سوف تخوض المنافسة غدا أمام الترجي التونسي، بعد انتهاء المران

وتضرب الغيابات الفريق التونسي فيغيب عن المباراة الحارس المعز بن شريفيه، والجناح الليبي حمدون الهوني، ولاعب الوسط غيلان الشعلانى، وهاني عمامو ورياض بن عياد

وقد تحدد طاقم التحكيم لمباراة العودة بين الأهلي والترجي في القاهرة يوم 19 مايو، ويتولى تحكيم المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، على أن يعاونه الثنائي جيرسون إميليانو مساعد أول وحمدين ديبا مساعد ثاني، بالإضافة إلى الإيفواري إبراهيم كالو كحكم رابع، والغاني دانيال لاريا كحكم فيديو ويعاونه المغربي سمير الكزاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والترجي التونسي

وتعتبر مجموعة قنوات بي أن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري لفعاليات دوري الأبطال، وسوف تنقل أون تايم سبورت الأرضية المباراة أيضا