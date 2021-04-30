الاعلامي “أحمد شوبير” يكشف سبب استبعاد والتر بواليا المتكرر من قائمة الأهلي

قال الاعلامي احمد شوبير عبر قناة” ON Time sport” أن بيتسو موسيماني قرر استبعاد والتر بواليا من قائمة الفريق للمرة الثانية على التوالي.

وأشار شوبير إلى اعتقاده في البداية أن استبعاد والتر بواليا من مباراة المصرى الماضية هيا رغبة من موسيماني في تحفيز اللاعب ليجتهد ويتمرن أكثر، ولكن بعدما تم استبعاده للمرة الثانية، فهذا الأمر غريب في ظل حاجة الفريق لكل لاعبيه خلال الفترة المضغوطة التي يمر بها الفريق حاليا، مؤكدا أن موسيماني بدأ ينظر إلى صلاح محسن ومروان محسن مع وجود محمد شريف كمهاجم أساسي وهذا هو السبب وراء استبعاد بواليا المتكرر.

ويستعد النادي الأهلي اليوم لخوض مباراة هامة أمام الجونة على ملعب ستاد القاهرة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ال 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.