أخبار الرياضة

الاسم الأقرب لـ تولى تدريب الشباب السعودى

أحمد المدبولي

كشف مصدر من داخل نادى الشباب السعودى عن الموقف الحالى الخاص بملف المدير الفنى الأجنبي الجديد المنتظر لفريق الكرة فى الفترة المقبلة.

فريق الشباب الان بلا مدير فنى بعد الإطاحة بـ الكرواتي إيجور بيسكان المدير الفنى السابق للفريق، بعد تراجع النتائج وتراجع الاداء طوال الموسم الحالى.

والان يتم البحث عن مدير فنى جديد يقود الفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، وسط عدة خيارات مطروحة، أمام الادارة.

الاسم الابرز الان الاقرب هو التشيلي لويس سييرا، حيث مرشح وبقوة لتدريب الشباب السعودى فى المرحلة القادمة، بعقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

الاخبار تتحدث عن أن التشيلي لويس سييرا سيكون هو المدير الفنى، حيث المفاوضات فى مراحلها الاخيرة، فى انتظار الانتهاء من بعض الرتوش الاخيرة على التعاقد.

التشيلي لويس سييرا سبق ودرب فى السعودية عدد من الاندية منها نادى الوحدة، ونادى الطائى ونادى إتحاد جدة السعودى.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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