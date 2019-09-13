مباشر| مشاهدة مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي بث مباشر في دوري أبطال العرب

مشاهدة مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي في الدور 32 من بطولة دوري أبطال العرب والتي تحمل كأس زايد للأندية الأبطال، ويشارك النادي الاسماعيلي المصري وأهلي بني غازي في البطولة التي تجمع أكبر الأندية العربية جماهيرياً، والتي تحصد الكثير من المشاهدات والمنافسة في الوطن العربي.







مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي

تبدأ مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب ستاد الاسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير، من شعب الاسماعيلية الذي يشارك بشكل مستمر لمؤازرة النادي الاسماعيلي في جميع البطولات، ويسعى النادي الاسماعيلي إلى تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره مستغلا عامل الأرض والجمهور الذي يؤثر بشكل كبير في كرة القدم، ويسعى اهلي بني غازي للخروج بنتيجة جيدة تساعده في لقاء العودة في ليبيا.



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تشكيلة الفريقين

سيتم الاعلان عن تشكيلة الاسماعيلي وأهلي بني غازي قبل اللقاء بساعة وعندما تعلن الإدارة الفنية للفريقين عن التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة الاسماعيلي والاهلي البني غازي الليبي.

بث مباشر الاسماعيلي والاهلي الليبي

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