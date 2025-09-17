أخبار الرياضة

عاجل : الاسماعيلى يعلن قائمتة لمواجهة الزمالك

أحمد المدبولي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

 

اللقاء سيقام على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

 

وجاءت قائمة الدراويش على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: عبد الله جمال، عبد الله محروس.

خط الدفاع: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد إيهاب، حماده صلاح، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد وجدي، محمد سمير كونتا، عمر القط، محمد خطاري، عمرو سعيد، محمد بحيري، إريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، أنور عبد السلام، نادر فرج.

