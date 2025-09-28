الاتحاد ينهي عقد لوران بلان بعد خسارة الكلاسيكو أمام النصر

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إنهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام النصر بهدفين دون رد، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح النادي عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة “إكس”، أن الإدارة قدمت شكرها للمدرب الفرنسي وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة، كما كشف البيان عن تكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، بمساعدة إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عامًا، حتى يتم التعاقد مع جهاز فني جديد يواكب طموحات العميد وتطلعات جماهيره.

📝| إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الكروي الأول pic.twitter.com/PqOZPtWvAt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 27, 2025

وكان بلان قد تولى قيادة الاتحاد في صيف العام الماضي وخاض مع الفريق 46 مباراة بجميع البطولات، حقق خلالها 35 انتصارًا مقابل 5 تعادلات و6 هزائم، ونجح في موسمه الأول في تحقيق ثنائية الدوري والكأس، ما منح الاتحاد عودة قوية إلى منصات التتويج.

لكن بداية الموسم الحالي لم تكن على نفس النسق، حيث خسر الفريق كأس السوبر السعودي ثم ودع دوري أبطال آسيا على يد الوحدة الإماراتي، قبل أن يتلقى هزيمة مؤثرة أمام النصر في كلاسيكو الدوري، ومع توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط فقط بعد 4 جولات، جاء قرار إنهاء عقد المدرب الفرنسي كخطوة سريعة من إدارة النادي لإعادة ترتيب أوراق الفريق، خاصة في ظل حدة المنافسة هذا الموسم محليًا وقاريًا، ورغبة “العميد” في الحفاظ على مكانته بين كبار الأندية السعودية والآسيوية.