الاتحاد يسعى للحصول على خبرات جديدة ويستهدف جولين لوبيتيغي

نشر الصحفي “برونو أندرادي” تقريرًا يكشف عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسميًا للتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي الذي كان يشغل منصب مدرب نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي سابقًا، ويرغب النادي في تعيين لوبيتيغي ليكون المدير الفني للفريق في المستقبل القريب.

نهاية تعاقد نونو سانتو وتعيين حسن خليفة كمدرب مؤقت للاتحاد

أُعلن يوم الثلاثاء الماضي أن نادي الاتحاد قد أنهى تعاقده مع المدرب نونو سانتو، وتم تعيين حسن خليفة، مساعد المدرب السابق، لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك حتى إتمام إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وأفاد الصحفي بأنه تم تقديم عرض للمدرب الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم.

لوبيتيغي يبحث عن فرصة تدريب جديدة بعد رحيله عن تدريب وولفرهامبتون واندررز

بعد رحيله عن تدريب وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي في أغسطس الماضي، لم يقم جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا بتولي أي فريق آخر حتى الآن، خلال مسيرته المهنية، قام لوبيتيغي بتدريب فرق مرموقة مثل منتخب إسبانيا، ريال مدريد، اشبيلية، ورايو فايكانو.