أخبار الرياضة

الاتحاد يسعى للحصول على خبرات جديدة ويستهدف جولين لوبيتيغي

إسلام رمضان

نشر الصحفي “برونو أندرادي” تقريرًا يكشف عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسميًا للتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي الذي كان يشغل منصب مدرب نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي سابقًا، ويرغب النادي في تعيين لوبيتيغي ليكون المدير الفني للفريق في المستقبل القريب.

نهاية تعاقد نونو سانتو وتعيين حسن خليفة كمدرب مؤقت للاتحاد

أُعلن يوم الثلاثاء الماضي أن نادي الاتحاد قد أنهى تعاقده مع المدرب نونو سانتو، وتم تعيين حسن خليفة، مساعد المدرب السابق، لتولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك حتى إتمام إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وأفاد الصحفي بأنه تم تقديم عرض للمدرب الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم.

لوبيتيغي يبحث عن فرصة تدريب جديدة بعد رحيله عن تدريب وولفرهامبتون واندررز

بعد رحيله عن تدريب وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي في أغسطس الماضي، لم يقم جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا بتولي أي فريق آخر حتى الآن، خلال مسيرته المهنية، قام لوبيتيغي بتدريب فرق مرموقة مثل منتخب إسبانيا، ريال مدريد، اشبيلية، ورايو فايكانو.

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إسلام رمضان

أنا إسلام رمضان، حاصل على شهادة جامعية من جامعة الأزهر، لدي شغف كبير للكتابة والتعبير عن أفكاري منذ صغري. أتميز باهتمامي العميق بالقرآن الكريم وما تركه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تأثيرات. بالإضافة إلى ذلك، أنا مهتم بعالم كرة القدم وأحب مشاركة القصص القصيرة التي أكتبها. أقضي وقتي الحر في قراءة مقتطفات تاريخية تتعلق بالحضارات القديمة، حيث تثير فضولي وتمنحني فرصة لاستكشاف ماضينا.

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