الاتحاد يخدم النصر.. “الموافقة على 9 تعديلات في توثيق البطولات”

قدم ممثلو نادي الاتحاد التسعة مقترحات وتعديلات جديدة على شكل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية إلى اللجنة المختصة بالتوثيق. ووفقًا لصحيفة “الرياض”، عقد أحمد دياب وعبدالإله النجيمي، ممثلو نادي الاتحاد، اجتماعات عدة مع عدد من ممثلي الأندية الأخرى بشأن التغييرات المقترحة، وتمت الموافقة على جميع المقترحات.

وكان من بين المقترحات الرئيسية التي تمت الموافقة عليها حساب البطولات منذ تأسيس كرة القدم السعودية في عام 1956، بدلاً من حسابها منذ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للتعريف الحالي. وبناءً عليه، يعتبر نادي النصر هو المستفيد الأكبر من مقترحات نادي الاتحاد حيث يتم تضمين جميع البطولات التي فاز بها قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وطلبت إدارة نادي الاتحاد، بقيادة عمار الحيلي، من ممثليها في اللجنة المختصة بالتوثيق تحديد معايير تصنيف المسابقات المحلية والدولية التي شاركت فيها الأندية.

ويتضمن المقترحات الموافق عليها التالي: