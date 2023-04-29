الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بعد فوز قاتل على الشباب| 12 نقطة فقط لحسم لقب دوري روشن السعودي

بعد تغلبه أمس على الشباب 2ـ1 في إطار الجولة الـ 24 أصبح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في حاجة إلى الفوز بـ 4 مباريات من ال 6 مباريات المتبقية له في دوري روشن السعودي، ولذلك لحسم اللقب رسميًّا، دون النظر إلى نتائج بقية منافسيه.

أهم أحداث مباراة الاتحاد والشباب

احتسبت 4 ركلات جزاء خلال المباراة التي احتضنها ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث احتسبت ركلتي لكل فريق، واستطاع فريق الشباب تسجيل واحدة فقط وأضاع الأخرى، فيما تمكن الاتحاد من تسجيل ركلتيه.

بعد مرور 18 دقيقة من بداية المباراة، تمكن فريق الاتحاد من تسجيل هدفه الأول بفضل لاعبه عبد الرزاق حمد الله الذي كان له الدور الأساسي في إحراز الهدف.

ولكن لم يستمر التقدم طويلاً، إذ استطاع الفريق المنافس من إدراك التعادل في الدقيقة 67 بفضل هدف أحرزه المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

في لحظة حاسمة خلال المباراة المثيرة، كان أصحاب الأرض يواجهون صعوبة في تحقيق الفوز، ولكن في الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدل الضائع، حصل الاتحاد على ركلة جزاء، تصدى لها لاعبه البارز عبد الرزاق حمد الله وسجل منها هدف الفوز القاتل، وبهذا الانتصار الرائع تمكن أصحاب الأرض من تحقيق الانتصار.

ترتيب الفريقين في الدوري بعد انتهاء المباراة

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متقدمًا على النصر أقرب ملاحقه بـ 3 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن فريق الشباب صاحب المركز الثالث.

ويتبقى لفريق الاتحاد 6 مباريات هامة، يبدأها بمواجهة فريق التعاون في الثالث من مايو المقبل، وبعد ذلك سيواجه الفريق أندية أبها والهلال والباطن والفيحاء، قبل أن يختتم مشواره في الدوري بمواجهة فريق الطائي.