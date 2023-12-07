الاتحاد وضمك.. العميد يخسر بثلاثية (شاهد أهداف سقوط النمور)

تلقى اتحاد جدة السعودي خسارة مفاجئة من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

جاءت خسارة العميد من فريق ضمك قبل أيام قليلة من خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري.

تفاصيل مباراة الاتحاد وضمك

سيطر الاتحاد على مجريات المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، لكن ضمك فاجئ العميد، حيث أحرز نجمه جورج كيفين نكودو الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الثاني لضمك اللاعب مارسيلو غروهي، لاعب اتحاد جدة بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 46.

فيما قلص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الخمس وأربعون دقيقة الأولى من ركلة جزاء.

بينما أختتم ثلاثية ضمك اللاعب جورج كيفين نكودو ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما يحل ضمك في المركز السادس ب 24 نقطة.

وتسيطر حالة من القلق وسط جماهير اتحاد جدة السعودي، بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جالاردو، والذي تولي تدريب النمور خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، والذي رحل بسبب النتائج السلبية خلال آخر ولايته مع العميد.

أهداف مباراة الاتحاد وضمك