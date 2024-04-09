“الاتحاد والهلال” موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2024

يبحث محبي كرة القدم السعودية عن موعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2024، المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي ستجمع بين نادي الهلال ونادي الاتحاد ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وتنافس كبير بين الفريقين نظراً لتواجد العديد من النجوم الكبار ورغبة الفريقين في تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

ومن المقرر أن تقام مباراة نادي الهلال ونادي الاتحاد في إطار نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر أبريل الجاري.

ستلعب مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد على ملعب “هزاع بن زايد” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم بث مباراة نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل بين الاتحاد والهلال عبر قناة SSC السعودية وقناة أبو ظبي الرياضية.

ملخص مباراة الهلال والنصر

وتأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد الإنتصار على فريق النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الدور نصف النهائي.

وسجل هدف التقدم لنادي الهلال اللاعب سالم الدوسري بعد تمريرة رائعة من سافيتش في الدقيقة 61 وجاء هدف الهلال الثاني في الدقيقة 72 برأسية من البرازيلي مالكوم، وقبل نهاية المباراة أحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الوحيد لفريق النصر.

ملخص مباراة الاتحاد والوحدة

وكان نادي الاتحاد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن حقق الفوز على فريق الوحدة في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وجاءت أهداف نادي الاتحاد بأقدام كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

مواجهات الهلال والاتحاد

في خلال آخر خمس مباريات جمعت بين نادي الهلال ونادي الاتحاد في جميع المسابقات، حقق نادي الهلال الفوز فيهما جميعاً.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وانتهت بنتيجة 2-0 للهلال وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضا بنفس النتيجة لصالح نادي الهلال.

وكان الفوز الأخير لنادي الاتحاد على نادي الهلال في بطولة الدوري السعودي عام 2021 وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد لفريق الاتحاد.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

ومن المتوقع أن يبدأ نادي الهلال مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بنفس التشكيل الذي حقق الفوز على فريق النصر، وسيكون كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش.

الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، مالكوم.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال

من المتوقع أن يدخل فريق الاتحاد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بالتشكيل التالي: