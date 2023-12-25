الاتحاد والنصر.. موعد الموقعة النارية والقنوات الناقلة لقمة الدوري السعودي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع اتحاد جدة بنظيره النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري.

جاياردو والنتائج السلبية

يرغب المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني للاتحاد في تصحيح مسار العميد بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، بعدما لم يحقق الفوز خلال الأربع مواجهات الماضية إلا في مباراة واحدة، فيما خسر ثلاثة مباريات.

وخسر الاتحاد من ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري السعودي، بينما فاز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3/0، فيما خسر من الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأيضًا خسر المواجهة الأخيرة أمام الرائد بنفس النتيجة.

لويس كاسترو ومواصلة الانتصارات

في المقابل، يبحث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر عن مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق الفوز على الاتفاق في الجولة الأخيرة من دوري روشن بنتيجة 3/1، مما يجعله أمام مواجهة قوية أمام اتحاد جدة.

ويأمل كاسترو في تحقيق الفوز على العميد وذلك لمطاردة الهلال، والذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم.

موعد مباراة الاتحاد والنصر

تنطلق مواجهة اتحاد جدة أمام النصر في الثامنة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والنصر

تُنقل مواجهة الاتحاد أمام النصر عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل وصافة الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 40 نقطة، فيما يأتي اتحاد جدة في المركز السادس ب 28 نقطة.