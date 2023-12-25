الاتحاد والنصر.. رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في كلاسيكو الدوري السعودي الناري

يواصل اتحاد جدة والنصر استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري، والتي يشهدها ملعب الملك فيصل الدولي.

وينتظر العديد من جماهير كرة القدم السعودية هذه المباراة، حيث يتوقع عشاق الفريقين أن تكون مثيرة وحماسية.

رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في كلاسيكو الاتحاد والنصر

يلتقي البرتغالي كريستيانو رونالدو بزميله السابق بريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، وذلك لأول مرة يتواجه الثنائي إمام بعضهما بعد رحيل الثنائي عن العملاق الإسباني.

وشهدت فترة تواجد الثنائي رونالدو وبنزيما في ريال مدريد تألق لافت للنظر، حيث صنعا النجمين تاريخ كبير في إسبانيا مع الميرينجي.

ألقاب الدون والحكومة مع ريال مدريد

توج البرتغالي والفرنسي بعدد من الألقاب المحلية والقارية مع الريال، حيث سيطر رونالدو وبنزيما على معظم الألقاب الأوروبية مع الملكي.

فقد توج الدون كريستيانو رونالدو والحكومة كريم بنزيما بدوري أبطال أوروبا أكثر من 4 مرات، بجانب الحصول على الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

جاياردو وكاسترو.. منافسة شرسة

في نفس السياق، يبحث الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني للاتحاد عن تحقيق الفوز أمام العميد، وذلك بعد من أجل مصالحة الجماهير بعد النتائج السلبية التي قدمها النمور تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وكان جاياردو قد تلقى الهزيمة في ثلاث مباريات خلال الأربع مواجهات الماضية، حيث فاز في مباراة واحدة أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية من كأس العالم للأندية.

وتعرض الاتحاد لهزيمة من نظيره ضمك بنتيجة 3/1 في المسابقة المحلية، فيما حقق الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

بينما تعرض الخسارة من الأهلي المصري بنتيجة 3/1، فيما تلقى خسارة خلال المباراة الأخيرة أمام الرائد بنفس النتيجة، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

فيما يرغب لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي عن الفوز خلال مواجهة الاتحاد، حيث يرغب في مواصلة الانتصارات لمطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي لهذا الموسم.

ونجح النصر في تحقيق الفوز على الاتفاق في المباراة الأخيرة بنتيجة 3/1، حيث أعاد العالمي تصحيح مساره عقب الهزيمة في ديربي الرياض أمام الهلال بنتيجة 3/0.

أفضل مباراة بين الاتحاد والنصر آخر ١٠ سنوات 💛 pic.twitter.com/jiNDFMUJZ4 — SA (@lovigor0) December 24, 2023

الاتحاد والنصر.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والنصر في تمام الثامنة من مساء الغد الثلاثاء، في المواجهة التي يشهدها ملعب ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتقرر نقل كلاسيكو الاتحاد والنصر عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، حيث حصلت على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 40 نقطة، بينما يحل اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.