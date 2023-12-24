الاتحاد والرائد.. جماهير العميد تسترجع ذكريات نونو سانتو (تقرير بالفيديو)

تسود حالة من الحزن المصحوبة بالغضب وسط جماهير اتحاد جدة بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، والذي تعاقدت معه الإدارة برئاسة أنمار الحائلي خلال الشهرين الماضيين.

وتلقى العميد خسارة من نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم، مما جعل هناك حالة غضب واسعة بين عشاق النمور.

الإعلام السعودي يتحدث عن تراجع نتائج الاتحاد الأخيرة

تحدث الإعلام السعودي عن تراجع نتائج الاتحاد الأخيرة، والتي جاءت مخيبة لآمال جماهير العميد.

ودافع البعض عن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث قال حمد الصنيع، محلل بشبكة ssc السعودية، والتي تبث مباريات الدور السعودي: “اليوم ظهرت براءة نونو سانتو من ‎الاتحاد، والاتحاد لديه خلل إداري واضح”.

حمد الصنيع: اليوم ظهرت براءة نونو سانتو من #الاتحاد، والاتحاد لديه خلل إداري واضح.#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/pZIAixPXd9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023

بينما انتقد البعض فترة تواجد نونو سانتو، المدير الفني السابق لاتحاد جدة، بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها خلال الفترة الماضية، سواء ببطولة كأس العالم للأندية والخروج من الدور ربع النهائي أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأيضًا الهزائم المتتالية بالدوري السعودي، والتي جاءت أمام ضمك والرائد.

آراء المحللين في خسارة اتحاد جدة من الرائد 3/1

هتان النجار: حال #الاتحاد محزن ومحبط، والفريق يحتاج لقائد يعيد ترتيب الخلافات مابين اللاعبين والإدارة.#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/jX0F4qM0AH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023

هتان النجار: كريم بنزيما في "نزهة" أمام الرائد، واليوم لم يظهر أحد يعتذر للجمهور الاتحادي.#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/ZuS5myyNul — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023

هتان النجار: نونو سانتو جزء من مشاكل #الاتحاد، وبرنامج الاستقطاب لم يفيد الشارع الرياضي بخصوص موضوع "صلاح".#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/GuGJoBaH7f — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023

حمد الصنيع: غاياردو لم يضع بصمة في الفريق حتى الآن لا على المستوى الفني ولا النفسي.#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/KCwFe5Ai92 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023

فيما علق أحمد عفيفي، المعلق بشبكة ssc على هزيمة الاتحاد من الرائد، حيث قال: “لم نسمع أي خبر جيد في الاتحاد منذ تحقيقه لقب الدوري الموسم الماضي”.

الاستديو التحليلي | أحمد عفيفي: لم نسمع أي خبر جيد في الاتحاد منذ تحقيقه لقب الدوري الموسم الماضي . @Ahmed1Afify#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/kOvnBLhchM — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023

في سياق متصل، بدأت جماهير اتحاد جدة استرجاع ذكريات الفريق مع نونو سانتو، حيث كان بدايات المدرب البرتغال مميزة مع العميد، حيث نجح في إعادة العميد للفوز بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي بعد غياب دام طويلًا.

وشهدت نهاية ولاية سانتو مع اتحاد جدة نتائج سلبية، حيث فشل الفريق في الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري السعودي لهذا الموسم، بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا.