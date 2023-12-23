الاتحاد والرائد.. أهداف سقوط العميد المدوي.. شاهد الثلاثية المثيرة

تلقت جماهير اتحاد جدة صفعة جديدة بخسارة من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024

ويعيش الاتحاد السعودي موسمًا سيئًا للغاية، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق سواء في بطولة كأس العالم للأندية والدوري.

وتعاقدت إدارة النادي السعودي مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، وذلك من أجل انتشال الفريق من النتائج المتذبذبة تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل بعد إقالته من جانب الإدارة.

ولم ينجح جاياردو حتى هذه اللحظة في إصلاح نتائج النادي السعودي، على عكس توقعات جماهير العميد، حيث شهدت الفترة الماضية والحالية مع المدرب الأرجنتيني العديد من الأخطاء سواء على المستوي الفني والنتائج.

وتسيطر حالة مم الغصب وسط جماهير اتحاد جدة بعد الخسارة من الرائد بثلاثية وقبل ذلك الهزيمة ضمك بنفس النتيجة أيصًا.

تفاصيل مباراة اتحاد جدة أمام الرائد

نجح كريم البركاوي في تسجيل هدف التقدم للاتحاد فس الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل روماريو للاتحاد في الدقيقة 25.

وظل التعادل حاضرًا بين الفريقين حتى عاد البركاوي لتسجيل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بينما ضاعف زميله محمد الدوسري النتيجة في الدقيقة 90 من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان الاتحاد قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعدما تعرض لاعبه العليان للطرد المباشر.

أهداف مباراة اتحاد جدة أمام الرائد