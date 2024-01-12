الاتحاد والاتفاق في صفقة تبادلية خلال الانتقالات الشتوية 2024

رفض لاعب نادي الاتفاق سعد الموسى طلب نادي الاتحاد بالانتقال إليه في الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

وطرحت إدارة نادي الاتحاد فكرة المقايضة وقد عرض نادي الاتحاد اللاعب بهارون كمارا، ليدخل في الصفقة.

وكان اللاعب سعد الموسى أحد أهم اكتشافات المدرب السابق لنادي الاتفاق، والذي سبق له أن درب نادي الزمالك المصري، وهو المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكانت هناك بعض التقارير التي تحدثت عن اتفاق الناديين على الصفقة وأشارت إلى أن تتم الصفقة بلاعبين من الاتفاق مقابل لاعبين من الاتحاد.