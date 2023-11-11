الاتحاد وأبها.. كريم بنزيما ينثر سحره بعد رحيل نونو سانتو

حقق اتحاد جدة السعودي فوزًا مثيرًا على نظيره أبها بنتيجة 4/2، في المباراة التي شهدت تألق الدولي الفرنسي كريم بنزيما، بعدما قاد العميد للفوز بعد معاناة كبيرة خلال الفترة الماضية.

واستطاع الاتحاد أن يعبر عقبة أبها الصعبة، على الرغم من الظروف السيئة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية، بعد رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو عن الفريق.

بنزيما و”هاترك”” الفوز

سجل بنزيما “هاترك” ثلاثة أهداف خلال مواجهة أبها، حيث كان المنقذ بالنسبة للجماهير الاتحادية خلال مواجهة الأمس.

أفتتح النجم الفرنسي السجل التهديفي في المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل كارل توكو أكامبي لأبها في الدقيقة 51.

فيما ضاعف إيجور كورونادو النتيجة في الدقيقة 54، ليأتي بنزيما ويسجل هدفين متتاليين في الدقائق 67، 69 من زمن المباراة.

بينما قلص فهد الجميعة الفارق لأبها في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المواجهة بفوز العميد بنتيجة 4/2.

رحيل نونو سانتو عن تدريب اتحاد جدة

شهد الأسبوع الماضي إتخاذ إدارة اتحاد جدة قرارًا برحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو عن تدريب العميد، بعد النتائج المتذبذبة التي عاني منها النمور خلال الفترة الأخيرة من ولاية سانتو.

وخسر الاتحاد من القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

بينما تعرض للخسارة من الشباب السعودي بهدف نظيف في دوري روشن السعودي، ليرحل نونو سانتو عن صفوف العميد.

بنزيما ينثر سحره

كريم بنزيما والتألق مع العميد

استطاع كريم بنزيما خطف الأنظار إليه خلال الفترة الحالية، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، مما جعله أحد اللاعبين المؤثرين في الخط الهجومي للفريق السعودي.

واستطاع الدولي الفرنسي أن يسجل الهاترك رقم 14 في مسيرته الكروية، كما حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في مباراة أبها، بعد قيادته العميد لعبور مباراة الأمس.

وأعرب بنزيما عن سعادته الكبيرة بفوز الاتحاد بالامس وتسجيله ثلاثة أهداف خلال المباراة، كما أشار إلى أن المدرب نونو سانتو أصبح جزءًا من الماضي، بعدما قام مراسل تلفزيوني بطرح سؤال عن حقيقة وجود خلاف مع المدرب البرتغالي.