الاتحاد وأبها.. بنزيما يستعيد لحظات ريال مدريد الجميلة مع العميد السعودي

قدم الدولي الفرنسي كريم بنزيما مستوى قوي للغاية خلال مواجهة فريقه اتحاد جدة السعودي أمام أبها، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع بنزيما أن يقوم بتسجيل ثلاثة أهداف “هاترك” خلال المباراة، والتي انتهت بفوز الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المواجهة التي لُعبت بالأمس الجمعة.

بنزيما مع ريال مدريد

نجح كريم بنزيما في الحصول على إشادة جماهير الملكي الإسباني ريال مدريد، بعدما حقق العديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية خلال تواجده بالنادي العاصمي لمدة تقترب من 14 عامًا.

فقد توج بلقب دوري أبطال أوروبا عدة مرات، والدوري الإسباني، بجانب بطولات كأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، والإسباني، وأيضًا ألقابه مع المنتخب الفرنسي.

وحقق بنزيما أرقام قياسية فردية عديدة مع ريال مدريد، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية” في 2022 الماضية، بعدما قاد الريال للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد اقصاء عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة والتي جاءت على رأس هذه الفرق؛ مانشستر سيتي، وتشيلسي وباريس سان جيرمان، وليفربول في المباراة النهائية.

بنزيما يتألق مع الاتحاد.. فيديو

بنزيما ينثر سحره مع اتحاد جدة

أحرز بنزيما الهاترك رقم 14 له في مسيرته الكروية، بعدما قاد الاتحاد للفوز على أبها، حيث قاد الفريق للخروج من كبوة النتائج السلبية التي عاني منها خلال المباريات الماضية تحت قيادة المدرب السابق للعميد نونو سانتو، والذي رحل بعد الخسارة مم القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب بنزيما في تحقيق الألقاب والبطولات مع اتحاد جدة، بعدما أقترب مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق جوليان لوبتيجي من تولي قيادة العميد خلفًا لنونو سانتو.

وكان لوبتيجي قد تولي أشرف على تدريب كريم بنزيما، عندما كان مدربًا ل ريال مدريد، مما يجعل هناك حالة من التعارف السابقة بين الثنائي.