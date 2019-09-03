الاتحاد المصري لكرة القدم يختار حسن شحاتة كمدرب للفريق الوطني والحضري للحراس

أوشكت لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم على منح منصب المدير لحسن شحاتة، حيث عينت لجنة FIFA التي تضم خمسة أعضاء للاتحاد المصري لكرة القدم واختيار المدرب القادم للفريق الوطني المصري، وكذلك أعلن مسؤولو اتحاد كرة القدم مؤخرًا أن المرشحين النهائيين هم إيهاب جلال وحسام البدري وحسن شحاته، كما أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً بأنهم يدرسون موقف تعيين إيهاب جلال مدرب عام لمنتخب مصر، المدرب الحالي للمصرى.







حسن شحاته “معلم” الكرة المصرية

حسن شحاته هو المدرب السابق للمنتخب المصري الذي سبق أن فاز مع الفريق في كأس الأمم الأفريقية في 2006 -2008 – 2010. كما فاز ببطولة الشباب الأفريقي في عام 2003، وقد يُطلق العديد من جمهور المنتخب الوطني بأن تلك الفترة هي الجيل الذهبي للكرة المصرية، حيث كان يضم المنتخب الوطني العديد من اللاعبين المحترفين لكرة القدم كاللاعب أبو تريكة، محمد زيدان، حسني عبد ربه، محمد شوقي، عمرو زكي، جدو، عماد متعب، والسد العالي عصام الحضري.







عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري

كما تم تأكيد عصام الحضري كمدرب لحراس مرمى الفريق ضمن الفريق المساعد لحسن شحاتة، في حين أن منصب المدرب لا يزال موضع شك، سيكون أحد الأسماء التالية: عبد الظاهر السقا ، محمد شوقي ، عماد متعب وحسني عبد ربه، ضمن فريق التدريب للمنتخب الوطني المصري.







بداية إعادة الهيكلة للمنتخب المصري

بعد أن تم إقصاء مصر من الدور السادس عشر لفريق AFCON حيث فازت جنوب إفريقيا بالمباراة 1-0 بفضل هدف متأخر من جناحهم أورش، وبعد المباراة أقال هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فريق تدريب المنتخب الوطني المصري في الساعات الأولى من يوم الأحد، وكذلك العديد من أعضاء مجلس الإدارة، ثم استقال أبو ريده من منصبه، ومن ثم يأتي الترتيب لإعادة هيكلة وبناء المنتخب المصري من الناحية الإدارية والفنية.





